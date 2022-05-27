Французы «полюбили» товары с истекающим сроком годности

Из-за роста цен и снижения покупательской способности французам всё чаще приходится покупать продукты с истекающим сроком годности, пишет BFM TV. Как передаёт телеканал, подавляющее большинство жителей страны хотели бы видеть больше таких продуктов в супермаркетах, чтобы иметь возможность сохранить привычный рацион.

У этой полки посетители меняются часто. Скидка тридцать процентов на конфеты, двадцать процентов на острые колбаски. Стеллаж спецпредложений состоит из товаров, срок годности которых подходит к концу. Но ответственное потребление не главная причина его успеха.

ЖЕНЩИНА: Всё дело в цене, потому что есть вещи, которые кажутся дорогими, и ты не можешь себе их позволить. Это касается и чего-то вкусненького, ведь есть продукты, которые ешь не каждый день. Их немного не хватает.

МУЖЧИНА: Вот, именно сейчас живётся трудно, поэтому любая, хоть малейшая экономия всегда кстати.

После появления стеллажа в этом супермаркете в марте, здесь было продано десять тысяч товаров. Настоящее спасение для этой преподавательницы, которая с первого января не может позволить себе выбрасывать или уничтожать залежавшиеся продукты.

ЖАН ТРЕГЕ, директор магазина Auchan города Шатильон: Первая задача состоит в том, чтобы предложить товар с коротким сроком годности со скидкой от магазина, а если нам не удаётся предложить его нашим клиентам, мы отдаём его общественным ассоциациям. И есть категории продуктов, к примеру, овощи-фрукты, которые мы в приоритетном порядке отдаём ассоциациям.

По данным недавнего исследования, один из двух французов считает, что за последние два месяца его покупательская способность снизилась. Поэтому погоня за выгодными покупками актуальна как никогда.

ГИЙОМ ВИКО, член команды руководителей компании Smartway: Французы сочли поиск продуктов с коротким сроком годности по сниженной цене первым средством для сохранения свой покупательской способности. Восемьдесят шесть процентов заявили, что хотели бы видеть такие товары чаще, а восемьдесят семь процентов хотели бы, чтобы эта практика распространялась на большее число товаров.

Этот рефлекс тем более полезен, учитывая, что половина покупателей выбрасывает как минимум один продукт ежемесячно.

Дата выхода в эфир: 26 мая 2022 года.