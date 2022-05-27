 

Опубликованы фото нового универсала Audi A4 Avant с большим выбором силовых установок

27.05.2022, 7:05, Разное
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В Сети опубликовали фотографии с тестовых испытаний нового Audi A4 Avant 2023 модельного года.

Известно, что дорожные заезды осуществляются в Альпах, где намерены тщательно испытать работу тормозной системы. Обнаруженный прототип имеет плотную защитную пленку, тогда как рассмотреть модель пока проблематично. Предполагается, что новинка оснащается гибридной силовой установкой с 2-литровым бензиновым двигателем. В продажу запустят модель с 7-8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Автомобиль в гибридной модификации получит мощность 444 л.с. Кроме того, в дальнейшем планируется выпустить версии универсала с задним или передним приводом. Спортивная комплектация Audi A4 Avant 2023 предполагает улучшенную мощность до 475 л.с.



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