 

Обновленный купе-кроссовер Mercedes-Benz GLE Coupe вышел на тесты на Нюрбургринге

27.05.2022, 7:05, Разное
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Сегодня стало известно, что новый купеобразный кроссовер Mercedes-Benz GLE Coupe проходит тестовые испытании на трассе Нюрбургринг.

Вместе с тем прототип модели является рестайлинговой версией, которая имеет ограниченные изменения по внешнему виду. Эксперты констатировали модернизированный передний бампер, стильную решетку радиатора, а также видоизмененные задние фонари. Головная оптика не получила серьезных обновлений, чего не скажешь о заднем бампере. Салон кроссовера Mercedes-Benz GLE Coupe пока остается засекреченным.

Предполагается, что для купеобразного кроссовера предусмотрели широкую линейку силовых агрегат, включая гибридные установки. Официальный дебют паркетника состоится до конца текущего года.



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