Мнение: …Позволить им убивать как можно больше…

Цитируют сегодняшнего Арестовича, где он ответил на высказывания Киссинджера и других западных политиков с предложением «обменять территории на мир». Цитата звучит приблизительно так: «Пошли бы вы нах*й, долбо*бы, бл*ть, с такими предложениями, бл*ть. Немножко поторговать украинской территорией? Вы вообще охерели что ли там? У нас дети умирают, солдаты, блин, останавливают снаряды собственными телами, блин. Они вам рассказывают, как пожертвовать территориями. Во, выкусите, бл*ть. Никогда такого не будет»

Украинские деятели думали, что они попали в сказку, где Украина является острием западного мира против орд варваров с востока. Увы, но углубленное изучение собственной версии украинской истории (ну, там про древнейший народ и всё вот это) пошло за счет изучения истории вообще.

Запад всегда был предельно циничен в подобных вопросах. Достаточно вспомнить известную фразу: «…Если мы увидим, что побеждает Германия, мы должны помочь России, если побеждает Россия, мы должны помочь Германии и, таким образом, позволить им убивать как можно больше, хотя я не хочу, чтобы Гитлер победил ни при каких обстоятельствах…» Собственно говоря, «союзники» открыли второй фронт в Европе только тогда, когда увидели, что разогнавшаяся советская машина вполне способна дойти до Бискайского залива. И «День Д» прозвучал совсем не для того, чтобы помочь СССР, а в первую очередь — для того, чтобы успеть его перехватить где-то посередине.

Не изменилось ровным счетом ничего. Фактически Киссинджер произнес те же самые слова, где в конце должно было прозвучать: «…хотя я не хочу, чтобы Путин победил ни при каких обстоятельствах…» Поэтому теперь, когда Запад столкнулся с неприятной дилеммой, где Украина не только не проигрывает, но и имеет все шансы перевернуть доску, он будет делать все, чтобы свести партию вничью, а еще лучше — сделать так, чтобы взаимная мясорубка продолжалась бы как можно дольше. Но если нет — то главной задачей теперь становится недопущение чьей-либо победы ни при каких обстоятельствах.

Ни Штатам, ни Европе совершенно не нужна Украина-победитель. Это создаст весьма неприятную для «старой Европы» новую конфигурацию на континенте, где Киев внезапно окажется консолидирующим центром для всей Восточной Европы. И поставит под угрозу доминирование «старой Европы». Оно ей надо?

Отсюда и смена риторики и постепенный разворот от безусловной поддержки к поддержке условной. Где главным условием остается сказанное: «… позволить им убивать как можно больше…»

Если в Киеве на этот счет имеются какие-то иллюзии, то ему нужно посмотреть правде в глаза.

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