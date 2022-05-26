В честь приветствующего военных мальчика в Белгороде выпустили шоколад

В Белгородской области выпустили шоколад «Алешка» в честь мальчика, который провожает и встречает российских военных, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Гладков в Telegram рассказал, что «есть хороший парень Леша», который «стал известен не только в Белгородской области, но и за ее пределами». Это «честный и искренний ребенок», он «провожает и встречает наших военных и делится с ними своим теплом, которое идет от чистого сердца». «Именно этого ребятам сейчас и не хватает: знать, что дома ждут, знать, что дома ими восхищаются вот такие же мальчишки, как Алеша», – говорится в сообщении.

Как сообщил глава региона, «хотелось поделиться этим теплом с военными». В результате была достигнута договоренность с местной кондитерской фабрикой, «выпустили шоколад «Алешка». «Самые важные опознавательные знаки на обертке – шлемофон, воинское приветствие и сирень. Шоколад темный, именно такой и полезен для восстановления сил», – сообщил губернатор.

Он рассказал, что «пробную партию развезли нашим ребятам в госпиталях и тем, кто на передовой». «И, конечно же, Леше. Он наш народный герой. Сразу предупрежу: шоколад нельзя купить в магазине. Хотя уверен, он бы пользовался популярностью», – говорится в сообщении.

Напомним, для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач Главным военно-политическим управлением ВС была организована социально-культурная акция «Лучшим воинам мира». В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.

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