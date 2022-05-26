Иностранные экипажи судов отправлены из Мариуполя домой

Экипажи судов зарубежных государств уже отправлены из порта Мариуполя по своим странам при поддержке МИД ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.

Пушилин сообщил, что «с этим проблем нет». По его словам, суда находятся в порту. «По разным причинам: есть суда, которые будут отправлены собственниками в те страны, проходит проверка по каждому из судов», – сообщил Пушилин, пояснив, что «физически они не могли никуда отойти, потому что акватория была заминирована».

После того, как акваторию разминировали, «будет решаться вопрос принадлежности судов и дальнейшая судьба». Глава ДНР сообщил, что этот вопрос будет также решаться через внешнеполитическое ведомство республики, передает РИА «Новости».

Напомним, российские саперы полностью разминировали территорию порта Мариуполя. Вооруженные силы РФ открывают гуманитарный коридор в направлении Черного моря, чтобы иностранные суда могли выйти из порта.

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