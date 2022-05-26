Удар по «Мотор Сич» помешал Киеву выполнить турецкий заказ

Украинскому и турецкому ВПК придется пересмотреть планы после того, как российские высокоточные ракеты уничтожили цеха завода «Мотор Сич», сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Рогов пояснил, что «Турция заказала на данном предприятии более 30 авиадвигателей АИ-450 и АИ-450Т для 15 ударных беспилотников». Отмечается, что Анкара уже «оплатила порядка 7 млн долларов». Как рассказал Рогов, производство было «в самом разгаре». По его словам, «отгрузка должна была состояться буквально через несколько месяцев». Как полагает Рогов, российский удар приведет к тому, что «теперь планы и турецкого ВПК, и тем более ВПК режима Зеленского, резко будут пересмотрены», передает ТАСС со ссылкой на «Херсон и Запорожье-24».

Напомним, Минобороны РФ сообщило, что высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода «Мотор Сич», выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе беспилотных летательных аппаратов.

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