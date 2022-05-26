Fox News – Байден грозит Китаю войной, но США к этому не готовы

Джо Байден заявил, что его страна вступит в военные действия, если это потребуется для защиты Тайваня. Ведущий Fox News Такер Карлсон сомневается, что США могут выиграть эту войну: их вооружённые силы слишком усердно занимаются политической пропагандой, а рынок и инфраструктура слишком зависимы от китайской продукции. По мнению бывшего сотрудника Пентагона Элбриджа Колби, война с Китаем вскоре может стать реальностью, но истеблишмент предпочитает не замечать этой угрозы.

Американцы говорят, что больше всего их беспокоит инфляция, цены на бензин, экономика, отсутствие детских смесей. Ничто из этого, по-видимому, не интересует никого в Вашингтоне. Вместо этого у них новая затея — строительство новых утопий в других странах по всему миру. Джо Байден побывал в Токио. И теперь он даёт понять, что Соединённые Штаты могут в скором времени начать воевать с Китаем.

ВОПРОС: Готовы ли (Соединённые Штаты. — ИноТВ) вступить в военные действия, чтобы защитить Тайвань, если придётся?



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Да.

ВОПРОС: Вы готовы?

ДЖО БАЙДЕН: Мы давали такое обязательство.

Что?! Даже если по отношению к Китаю вы «ястреб», а мы, определённо, таковы… Война с Китаем?! Можем ли мы победить в войне с Китаем при нынешнем состоянии наших вооружённых сил? Будем честны.

Белый дом попытался пойти на попятную: это уже давняя тенденция, когда человек срывается… И не просто человек, а президент Соединённых Штатов. Это как минимум третий случай, когда Байден пригрозил войной Китаю, он также постоянно угрожает войной России, вот мы с ней сейчас и воюем.

Элбридж Колби при Трампе служил в Министерстве обороны, он также эксперт по военным и внешнеполитическим вопросам. В своих публикациях на протяжении многих лет он очень жёстко высказывался о Китае. И мы решили, что стоит узнать его мнение на этот счёт. Элбридж Колби, большое спасибо, что нашли для нас время.

Итак, у нас издавна такая политика — не говорить некоторые вещи вслух. Стратегическая двусмысленность. Сегодня президент её нарушил. Что вы об этом думаете?

ЭЛБРИДЖ КОЛБИ, бывший сотрудник Министерства обороны США: Я думаю, это ошибка, Такер. Послушайте, я считаю, что нам следует защищать Тайвань, но есть причина, по которой мы говорим об этом тихо. Старый принцип гласит: «Говори тихо, но держи в руках большую дубинку». И, как вы отметили, не то чтобы эта большая дубинка у нас была. А президент так легко об этом говорит. Скажем так, не стоит толкать дракона, если вы не вполне готовы. Но, к сожалению, мы сейчас именно в такой ситуации.

Действительно, складывается такое впечатление. Учитывая, что все сетевые серверы производятся в Китае! Компанией, подконтрольной китайскому правительству! В какой степени Китай может просто «выключить» Соединённые Штаты? Мы зависим от них практически во всём! У нас нет даже отечественного витамина C! Зачем сейчас такая риторика?

ЭЛБРИДЖ КОЛБИ: Вот именно. Мы должны сосредоточиться на подготовке. Думаю, если посмотреть на картину в целом, Такер… Если мы относимся к этому серьёзно, а нам следует относиться серьёзно, президент сам заявлял, что Азия станет местом самых важных событий в мире, самой… экономикой мира… Ведём ли мы себя как государство, готовящееся к возможной войне с Китаем в ближайшие годы? Это ведь вполне реально! И десятки тысяч, если не сотни тысяч американцев, как военных, так и гражданских, могут погибнуть.

И я задаюсь вопросом: почему все демократы и все республиканцы не ведут себя соответствующим образом, с учётом этой реальной возможности? Вместо того чтобы, скажем, поздравлять друг друга с отправкой 40 миллиардов долларов на Украину. Как вы знаете, я за поддержку Украины. Но мы на грани войны сверхдержав. Ведём ли мы себя соответствующим образом? Не думаю.

Вчера я говорил с человеком, который сейчас на действительной военной службе. И он говорит, что каждый раз, когда командование проводит собрания, посвящённые политике, (расовому и гендерному. — ИноТВ) многообразию, социальной справедливости и инклюзивности, всё это дико политизировано. Хоть кто-нибудь из тех, кто выступает за эти новые войны, думает о готовности Вооружённых сил США?

ЭЛБРИДЖ КОЛБИ: Послушайте, в вооружённых силах много замечательных людей…

Конечно.

ЭЛБРИДЖ КОЛБИ: Я не меньше вас обеспокоен этой политизацией и неповоротливостью, и это очень ощутимо сказывается на нашей боеготовности. Вне всякого сомнения. Но послушайте, китайцы со своей стороны… По недавним сообщениям СМИ, они запрещают членам Компартии Китая, по сути, элите страны, владеть зарубежными активами. По-видимому, они разрезают паспорта людей, пытающихся отбыть из Китая, даже если речь идёт всего лишь о визитах. О чём это говорит? По-моему, это говорит о том, что страна готовится.

И мы должны готовиться. И ничего другого в наших вооружённых силах происходить не должно. По сути, если вы не работаете над решением этой проблемы всем сердцем и всеми силами… Я говорю не только о военных, но и о гражданских и политических деятелях, отвечающих за них… Вот настоящий вопрос, который меня интересует. Вместо того чтобы беспечно трепать языком: «Да, мы давали такое обязательство!» — давайте быть реалистами и делать это.

Я считаю, вы совершенно правы.

ЭЛБРИДЖ КОЛБИ: Чтобы предотвратить это! Извините, Такер. Чтобы с помощью сдерживания избежать войны! Вот в чём смысл.

Конечно! И если ваши вооружённые силы не являются чистой меритократией, вы не готовы. Точка.

ЭЛБРИДЖ КОЛБИ: Да.

Я бы так сказал. Элбридж Колби, рад был вас видеть, спасибо!

Дата выхода в эфир 23 мая 2022 года.