Готовых новостроек не хватает

На столичном рынке новостроек заканчиваются квартиры в уже построенных жилых комплексах. Объем предложения такого жилья составляет всего 1,6 тыс. объектов. За год данный показатель сократился более чем в два раза.

Сложнее всего найти квартиру в уже построенной новостройке класса «эконом» или «комфорт». Только 3% из 15,2 тыс. лотов реализуются с ключами. В классе «бизнес» предлагается около 920 квартир, или 9% от всех объектов.

Больше всего готовых квартир представлено в классе «элит». В уже введенных корпусах продается 320 квартир, или 51% от всего предложения.

Сокращение предложения связано с повышенным спросом на готовое жилье. Дело в том, что за последние два года стоимость квартир в уже построенных корпусах многих ЖК сравнялась с ценой жилья в новых проектах на этапе котлована. Например, самые компактные квартиры-студии в новых проектах в ТиНАО за первый квартал подорожали сразу на 500 тыс. рублей, до 7 млн рублей.