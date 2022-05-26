 

Готовых новостроек не хватает

26.05.2022, 4:20, Разное
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На столичном рынке новостроек заканчиваются квартиры в уже построенных жилых комплексах. Объем предложения такого жилья составляет всего 1,6 тыс. объектов. За год данный показатель сократился более чем в два раза.

Сложнее всего найти квартиру в уже построенной новостройке класса «эконом» или «комфорт». Только 3% из 15,2 тыс. лотов реализуются с ключами. В классе «бизнес» предлагается около 920 квартир, или 9% от всех объектов.

Больше всего готовых квартир представлено в классе «элит». В уже введенных корпусах продается 320 квартир, или 51% от всего предложения.

Сокращение предложения связано с повышенным спросом на готовое жилье. Дело в том, что за последние два года стоимость квартир в уже построенных корпусах многих ЖК сравнялась с ценой жилья в новых проектах на этапе котлована. Например, самые компактные квартиры-студии в новых проектах в ТиНАО за первый квартал подорожали сразу на 500 тыс. рублей, до 7 млн рублей.



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