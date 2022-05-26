 

Компания Pagani представила 830-сильный суперкар Huayra NC

26.05.2022, 4:15, Разное
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Итальянская компания Pagani объявила о выходе новой модификации суперкара Pagani Huayra NC, который выдает 830 л.с. мощности.

В числе достоинств транспортного средства указали его минимальный вес, который достигает 1,2 тонны . Уникальная модель Pagani Huayra NC представляет огромный интерес на мировом рынке, однако стоимость модели крайне высока для большинства ценителей роскошной техники. Новый экземпляр отличается формой капота и формой задней части кузова.

Кроме того, под капотом новой модели Pagani Huayra NC применили 6-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 830 л.с. мощности. Мощный суперкар приводится в движение улучшенной коробкой передач. Остальные технические данные вышеуказанного автомобиля на данный момент остаются засекреченными.



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