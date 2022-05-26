 

Додон обещал освободить Молдавию от «лживого режима»

26.05.2022, 3:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что собирается «освободить» страну от «лживого режима, захватившего государственные институты».

«Вместе с командой, со всеми членами и сторонниками Социалистической партии, с патриотически настроенными гражданами Молдавии мы, наконец, освободим страну от этого оскорбительного и лживого режима, захватившего государственные институты и методично разрушающего нашу страну, экономику, веру и будущее», – приводит его слова РИА «Новости».

Додон заявил, что уголовное дело против него является предлогом для политической расправы со стороны главы республики Майи Санду, «которая хочет во что бы то ни стало убрать главного политического оппонента». Он подчеркнул, что не имеет «недвижимости, активов, доходов, кроме тех, которые задекларированы публично».

Экс-президент Молдавии заявил, что «в течение последних семи месяцев» получал «предупреждения» не критиковать «правительство и особенно президента страны», ему «настоятельно рекомендовали покинуть Молдавию».

«В июне 2019 года я подвергал огромному риску как себя, так и свою семью, в тот период, когда вел псевдопереговоры с Плахотнюком, понимая, что меня снимают на видео, чтобы свергнуть олигархический режим и создать антиолигархическую правительственную коалицию – мне это удалось, а затем я предложил новый шанс Молдавии. Бенефициарами тех событий являются нынешние руководители государства, в том числе и Майя Санду, которая сейчас замышляет возмездие», – сказал он. Додон отметил, что впервые против оппозиционного политика в республике сформирована следственная группа из 50 человек.

Напомним, Додон задержан во вторник. Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что прошли обыски в рамках дел, возбужденных сразу по четырем статьям: измена Родине, финансирование политической партии со стороны преступной организации, пассивная коррупция и незаконное обогащение. Будучи президентом, во внешней политике Додон последовательно вел курс на сближение с Россией. В Кремле выразили озабоченность тем, что в Молдавии преследуются сторонники укрепления дружеских связей с Россией. Сторонники Соцпартии в среду провели акцию протеста против давления на оппозицию и в поддержку Додона. Они намерены продолжать подобные мероприятия в ближайшие дни.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11.21 / “Нашла себе рабыню”. Светлана Лобода рассказала о фанатке, которая застегивает ей обувь и “решает все вопросы”

10.06.21 / Доходы бюджета РФ за первый квартал превысили расходы

10.09.21 / Xiaomi заблокировала свои смартфоны в Крыму

16.09.21 / В Чехии расследуют около 20 дел против наемников, участвовавших в боях на Донбассе – посол Украины в Чехии

24.01.22 / Американцы предлагают «плавить Луну» и добывать там ресурсы

03.03.21 / Внучка Ющенко позировала на Мальдивах с цветком во влажных волосах

31.08.20 / Российские военные установили рекорд в стрельбе залпом на АрМИ-2020

23.07.20 / ЕС выделили Украине 1,2 млрд евро

17.01.21 / Из самолетов «открытого неба» решили сделать разведчиков

21.08.20 / Уходя уходи – в ЕС не согласились на предложение Лондона сохранить обмен мигрантами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика