Додон обещал освободить Молдавию от «лживого режима»

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что собирается «освободить» страну от «лживого режима, захватившего государственные институты».

«Вместе с командой, со всеми членами и сторонниками Социалистической партии, с патриотически настроенными гражданами Молдавии мы, наконец, освободим страну от этого оскорбительного и лживого режима, захватившего государственные институты и методично разрушающего нашу страну, экономику, веру и будущее», – приводит его слова РИА «Новости».

Додон заявил, что уголовное дело против него является предлогом для политической расправы со стороны главы республики Майи Санду, «которая хочет во что бы то ни стало убрать главного политического оппонента». Он подчеркнул, что не имеет «недвижимости, активов, доходов, кроме тех, которые задекларированы публично».

Экс-президент Молдавии заявил, что «в течение последних семи месяцев» получал «предупреждения» не критиковать «правительство и особенно президента страны», ему «настоятельно рекомендовали покинуть Молдавию».

«В июне 2019 года я подвергал огромному риску как себя, так и свою семью, в тот период, когда вел псевдопереговоры с Плахотнюком, понимая, что меня снимают на видео, чтобы свергнуть олигархический режим и создать антиолигархическую правительственную коалицию – мне это удалось, а затем я предложил новый шанс Молдавии. Бенефициарами тех событий являются нынешние руководители государства, в том числе и Майя Санду, которая сейчас замышляет возмездие», – сказал он. Додон отметил, что впервые против оппозиционного политика в республике сформирована следственная группа из 50 человек.

Напомним, Додон задержан во вторник. Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что прошли обыски в рамках дел, возбужденных сразу по четырем статьям: измена Родине, финансирование политической партии со стороны преступной организации, пассивная коррупция и незаконное обогащение. Будучи президентом, во внешней политике Додон последовательно вел курс на сближение с Россией. В Кремле выразили озабоченность тем, что в Молдавии преследуются сторонники укрепления дружеских связей с Россией. Сторонники Соцпартии в среду провели акцию протеста против давления на оппозицию и в поддержку Додона. Они намерены продолжать подобные мероприятия в ближайшие дни.

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