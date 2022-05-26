В США призвали оставить Россию «изнуренной и относительно удовлетворенной»

Нужно стремиться к тому, чтобы в результате конфликта и переговоров РФ и Украина остались «изнуренными, относительно удовлетворенными и как можно в меньшей степени униженными», сообщил профессор американского Колледжа Макалестера Эндрю Летем, занимающийся вопросами международных отношений.

Летем выступил против тех, кто призывает к «полному поражению» и «унижению» России, поскольку это, «совершенно определенно, не окажет того благотворного воздействия на международную безопасность», а «приведет к совершенно обратному» и «подготовит почву для дальнейших разногласий, конфликта и войны на восточных рубежах Европы», передает ТАСС со ссылкой на Hill.

«В отсутствие тотальной победы какой-либо из сторон <…> целью должно быть достигнутое переговорным путем урегулирование, которое оставит и Россию, и Украину изнуренными, относительно удовлетворенными и как можно в меньшей степени униженными», – сообщил Летем.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетовал, что «начали появляться и симптоматические редакционные статьи в некоторых западных СМИ» с призывами к Киеву «принять так называемые тяжелые компромиссы, отдав территорию в обмен на мир». Тем временем Великобритания заявила, что действиям РФ нужно противопоставить силу, нельзя «убрать ногу с педали газа».

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