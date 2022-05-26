Страны ЕС заморозили активы Центробанка РФ на 23 млрд евро
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В странах ЕС заморожены активы российского Центробанка примерно на 23 млрд евро, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
Рейндерс не стал отвечать на вопрос о том, все ли страны ЕС отчитались о заморозке. Как указывает Reuters, Рейндерс не объяснил, почему ЕС, будучи крупной экономикой, «привлек так мало активов» ЦБ России, передает РИА «Новости».
Напомним, по данным Еврокомиссии, ЕС в рамках антироссийских санкций заморозил активы российских бизнесменов на сумму порядка 10 млрд евро. ЕС хочет рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов предпринимателей, попавших под его санкции, для восстановления Украины.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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