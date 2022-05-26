 

Страны ЕС заморозили активы Центробанка РФ на 23 млрд евро

26.05.2022, 3:16, Новости дня
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В странах ЕС заморожены активы российского Центробанка примерно на 23 млрд евро, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Рейндерс не стал отвечать на вопрос о том, все ли страны ЕС отчитались о заморозке. Как указывает Reuters, Рейндерс не объяснил, почему ЕС, будучи крупной экономикой, «привлек так мало активов» ЦБ России, передает РИА «Новости».

Напомним, по данным Еврокомиссии, ЕС  в рамках антироссийских санкций заморозил активы российских бизнесменов на сумму порядка 10 млрд евро. ЕС хочет рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов предпринимателей, попавших под его санкции, для восстановления Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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