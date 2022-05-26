ZDF – немецкие школы оказались не готовы к новому учебному году в условиях пандемии

Немецкие школы не готовы к проведению нового учебного года в условиях возможной новой волны пандемии, пишет ZDF, ссылаясь на мнение председателя объединения немецких школ Хайнц-Петера Мидингера. По словам Мидингера, учебные заведения не оснащены должным для дистанционного обучения. Кроме того, до сих пор нет законного основания для введения обязательного ношения масок в школьных помещениях.



AP

По мнению немецкого объединения учителей, необходимо уже сейчас принимать подготовительные меры для начала учебного года в свете продолжающейся пандемии коронавируса, пишет ZDF. По мнению председателя объединения Хайнц-Петера Мидингера, правительство ФРГ вновь уделяет недостаточно внимания проблеме обеспечения безопасности школьных занятий.

Мидингер призвал сделать всё для того, чтобы обеспечить работу школ и не переводить учеников на дистанционное обучение, однако отметил необходимость двойной стратегии: «тем не менее необходимо обеспечить школы необходимым оборудованием, для того чтобы дистанционное обучение функционировало».

При этом на данный момент нет законного основания для введения обязательного ношения масок в школах, отмечает Мидингер. По его мнению, такая мера необходима.

«Никто не может исключить, что во время новой осенней волны вновь потребуется вводить дистанционное обучение», — приводит ZDF слова Мидингера. При этом, по его мнению, обеспечение школ быстрым интернет-соединением проходило не так интенсивно, как нужно. Мидингер также отметил нехватку профессиональной IT-поддержки школ, а также недостаточный уровень дополнительного обучения учителей.