 

Найден еще один веский повод избегать стресса во время беременности

26.05.2022, 2:50, Разное
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Научные сотрудники университета Джунтендо недавно доказали, что во время вынашивания ребенка следует избегать стрессовых ситуаций. Это негативно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы будущего младенца и способствует быстрому старению во взрослом возрасте.

В ходе исследовательской работы специалисты разделили беременных самок мышей на две группы. Животных из первой посадили в отдельные контейнеры и ограничили общение с другими особями. Вторую группы грызунов не подвергали стрессу.

Оказывается, на 25 неделе у грызунов, рожденных от самок, которые испытывали стресс во время вынашивания, развивался артеросклероз. Ученые уверены, то же происходит и с людьми.



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