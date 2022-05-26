Найден еще один веский повод избегать стресса во время беременности
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Научные сотрудники университета Джунтендо недавно доказали, что во время вынашивания ребенка следует избегать стрессовых ситуаций. Это негативно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы будущего младенца и способствует быстрому старению во взрослом возрасте.
В ходе исследовательской работы специалисты разделили беременных самок мышей на две группы. Животных из первой посадили в отдельные контейнеры и ограничили общение с другими особями. Вторую группы грызунов не подвергали стрессу.
Оказывается, на 25 неделе у грызунов, рожденных от самок, которые испытывали стресс во время вынашивания, развивался артеросклероз. Ученые уверены, то же происходит и с людьми.
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