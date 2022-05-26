Найден еще один веский повод избегать стресса во время беременности

Научные сотрудники университета Джунтендо недавно доказали, что во время вынашивания ребенка следует избегать стрессовых ситуаций. Это негативно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы будущего младенца и способствует быстрому старению во взрослом возрасте.

В ходе исследовательской работы специалисты разделили беременных самок мышей на две группы. Животных из первой посадили в отдельные контейнеры и ограничили общение с другими особями. Вторую группы грызунов не подвергали стрессу.

Оказывается, на 25 неделе у грызунов, рожденных от самок, которые испытывали стресс во время вынашивания, развивался артеросклероз. Ученые уверены, то же происходит и с людьми.