 

Мнение: Когда в США скажут: «Прощай, оружие»?

26.05.2022, 2:49, Разное
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В американском городе Увальде (штат Техас) 18 летний ученик Сальвадор Рамос пришел в школу с пистолетом и штурмовой винтовкой. И открыл стрельбу. Погибли 18 детей и трое взрослых.

Соболезнования родным и близким погибших. Но кода все-таки наступит тот день, когда в США возьмутся за голову и ужесточат законодательство об обороте оружия? Когда они поймут, что это не нормально, когда чуть ли не любой житель (за исключением бывших преступников, нарко- и алкозависимых, а также людей с психическими расстройствами) может купить оружие в магазине без специальных лицензий, пройдя короткую процедуру проверки биографии? Когда они решаться сказать американцам: «Прощай, оружие….»?

Каждый раз, когда на лентах мировых информагентств появляются новости об очередном безумном стрелке, облегченно вздыхаю, что в России нет такого же свободного оборота оружия, как в США. Если бы у нас оружие можно было бы приобрести так же просто, как в США, у нас, думаю, каждую неделю происходили бы такие бойни, какую в американском городе Увальде устроил 18-летний Сальвадор Рамос (на снимке).

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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