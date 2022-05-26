Украина пожаловалась на «удар в спину» от Запада и отвергла «Минск-3»

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк осудил предложение ряда западных партнеров согласиться на отказ от части территорий, которые Киев считает своими.

Подоляк заявил, что «еще вчера на информационной повестке было исключительно нефтяное эмбарго», а сейчас уже предлагается «прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территорий ради мира». «Украина сделала выводы из Минских договоренностей и потому не пойдет на Минск-3», – сообщил он в Telegram.

По его словам, «кратчайший путь к завершению войны – оружие, санкции и финансовая помощь Украине». Подоляк заявил, что «не может быть большего удара в спину, чем предложения отдать часть территорий от тех, чьи ценности и границы защищают украинцы, отдавая жизнь». «Может, свобода и демократия уже не стоят того, чтобы ради них воевать?» – сообщил он.

Напомним, Подоляк заявил, что в Европе призывают сдать территории ради мира, но Украина не будет участвовать в этом обсуждении. Президент Украины Владимир Зеленский также посетовал, что «начали появляться и симптоматические редакционные статьи в некоторых западных СМИ» с призывами к Киеву «принять так называемые тяжелые компромиссы, отдав территорию в обмен на мир».

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