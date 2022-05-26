 

Украина пожаловалась на «удар в спину» от Запада и отвергла «Минск-3»

26.05.2022, 1:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк осудил предложение ряда западных партнеров согласиться на отказ от части территорий, которые Киев считает своими.

Подоляк заявил, что «еще вчера на информационной повестке было исключительно нефтяное эмбарго», а сейчас уже предлагается «прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территорий ради мира». «Украина сделала выводы из Минских договоренностей и потому не пойдет на Минск-3», – сообщил он в Telegram.

По его словам, «кратчайший путь к завершению войны – оружие, санкции и финансовая помощь Украине». Подоляк заявил, что «не может быть большего удара в спину, чем предложения отдать часть территорий от тех, чьи ценности и границы защищают украинцы, отдавая жизнь». «Может, свобода и демократия уже не стоят того, чтобы ради них воевать?» – сообщил он.

Напомним, Подоляк заявил, что в Европе призывают сдать территории ради мира, но Украина не будет участвовать в этом обсуждении. Президент Украины Владимир Зеленский также посетовал, что «начали появляться и симптоматические редакционные статьи в некоторых западных СМИ» с призывами к Киеву «принять так называемые тяжелые компромиссы, отдав территорию в обмен на мир».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11.20 / “Слуге народа” не хватает голосов, чтобы отправить в отставку судей КСУ

21.04.21 / Гривна снова подешевела к евро

13.06.21 / За сутки в мире сделали 35,9 млн прививок против COVID-19 – данные Bloomberg

16.09.20 / Су-27 перехватил британский самолет-разведчик над Черным морем

28.07.20 / Израиль выбрал нового посла в России

25.06.21 / Праздник выпускников «Алые паруса» начался в Петербурге

06.06.21 / Определился чемпион мира по хоккею

14.08.20 / Арт-кластер Севера РФ решили создать по нацпроекту в центре Сыктывкара

21.05.21 / Шапша предложил Маску Калужскую область под открытие производства

07.12.21 / Эксперт: «Приземление» IT-гигантов позволит эффективнее защищать цифровые права россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика