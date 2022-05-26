 

Британия потребовала противопоставить РФ силу

26.05.2022, 1:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Действиям РФ нужно противопоставить силу, нельзя «убрать ногу с педали газа», говорится в речи, с которой глава МИД Великобритании Лиз Трасс выступит в Сараево.

Британский МИД распространил выдержки из речи. Трасс заявит, что «в отношении российской агрессии не может быть умиротворения», нельзя «позволить, чтобы продолжительный и все более тяжелый конфликт разворачивался на Украине». Она потребует «неустанно действовать, чтобы гарантировать, что Украина одержит победу благодаря военной помощи и санкциям», передает ТАСС.

«Мы не можем сейчас убрать ногу с педали газа», – отмечается в тексте выступления. Форин-оффис сообщил, что Трасс «подтвердит приверженность Великобритании миру и стабильности на Западных Балканах». Она заявит, что «будущее Боснии и Герцеговины – в суверенитете и самоопределении, в более тесном сотрудничестве с НАТО и такими странами, как Великобритания».

Напомним, по данным СМИ, Трасс поддержала идею создания коалиции стран, которая будет заниматься разблокировкой поставок украинского зерна. Однако представитель правительства Соединенного Королевства заявил, что Великобритания не намерена отправлять военные корабли в Черное море, чтобы помогать вывозить зерно с Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11.21 / Верховная Рада уточнила текст трех статей закона об олигархах. Его будет подписывать Стефанчук

19.12.20 / Баку выразил соболезнования в связи с гибелью российского офицера в Карабахе

11.08.21 / В Тернопольской области экс-мэра застали на чужом огороде. В полиции рассказали, как он это объяснил

11.09.21 / Взрыв газа произошел в жилом доме в Ельце

22.06.21 / В мире за сутки скончалось наименьшее с начала апреля число пациентов с COVID-19 – данные ВОЗ

08.05.22 / При пожаре в садоводстве в Приангарье погибли два человека

08.01.22 / В ДТП на Синайском полуострове погибли 16 человек

05.02.21 / В Харьковской области в дом активистов бросили гранату и подожгли автомобили

01.02.21 / Санина и Alekseev стали одними из ведущих “Орла и решки”. Шоу покажут на украинском и российском каналах

10.02.22 / Захарова упрекнула Трасс в «озвучивании твитов» на переговорах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика