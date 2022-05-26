Британия потребовала противопоставить РФ силу

Действиям РФ нужно противопоставить силу, нельзя «убрать ногу с педали газа», говорится в речи, с которой глава МИД Великобритании Лиз Трасс выступит в Сараево.

Британский МИД распространил выдержки из речи. Трасс заявит, что «в отношении российской агрессии не может быть умиротворения», нельзя «позволить, чтобы продолжительный и все более тяжелый конфликт разворачивался на Украине». Она потребует «неустанно действовать, чтобы гарантировать, что Украина одержит победу благодаря военной помощи и санкциям», передает ТАСС.

«Мы не можем сейчас убрать ногу с педали газа», – отмечается в тексте выступления. Форин-оффис сообщил, что Трасс «подтвердит приверженность Великобритании миру и стабильности на Западных Балканах». Она заявит, что «будущее Боснии и Герцеговины – в суверенитете и самоопределении, в более тесном сотрудничестве с НАТО и такими странами, как Великобритания».

Напомним, по данным СМИ, Трасс поддержала идею создания коалиции стран, которая будет заниматься разблокировкой поставок украинского зерна. Однако представитель правительства Соединенного Королевства заявил, что Великобритания не намерена отправлять военные корабли в Черное море, чтобы помогать вывозить зерно с Украины.

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