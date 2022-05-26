 

Греция решила передать США иранскую нефть с танкера под флагом России

26.05.2022, 1:55, Новости дня
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Иранскую нефть, которая перевозилась задержанным в Греции танкером Lana (Pegas) под российским флагом, передадут США, сообщило министерство морского флота и островной политики Греции.

В сообщении ведомства говорится, что «на основе судебного решения ожидается, что груз танкера Lana будет передан США». Отмечается, что «расходы на перегрузку берут на себя американские власти». Сейчас танкер «находится в порту Каристос», передает ТАСС.

Напомним, в апреле Греция задержала танкер Pegas. Через несколько дней его переименовали в Lana из-за санкций ЕС. Требование о задержании касалось только судна, а не его груза. По оценкам, танкер перевозил 115 тыс. тонн иранской нефти. В итоге танкер решено было освободить, поскольку «право собственности на судно было передано компании, не подпадающей под санкции».

Однако США потребовали арестовать груз, утверждая, что загруженная в танкер нефть иранского происхождения, а компания, которая получит выгоду от ее продажи, внесена в черный список США как подозреваемая в финансировании терроризма.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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