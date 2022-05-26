Times – Пхеньян заподозрили в подготовке к подземному ядерному испытанию

Южнокорейские власти считают, что КНДР уже опробовала детонатор для ядерной боеголовки. По их мнению, это означает, что страна может провести «подземное испытание» уже в ближайшие дни, пишет The Times.



AP

КНДР опробовала детонатор для ядерной боеголовки. Это является последним признаком того, что страна «готовится к подземному ядерному испытанию», которое может состояться через несколько дней, пишет The Times со ссылкой на высокопоставленного южнокорейского чиновника.

Такие выводы были сделаны вскоре после того, как Пхеньян провёл запуск трёх баллистических ракет. В их число входил снаряд, потенциально способный нанести ядерный удар по Соединённым Штатам, отмечает издание.

«Мы засекли операционные испытания устройства ядерной детонации, необходимые для подготовке к седьмому ядерному тесту», — заявил первый заместитель директора Управления национальной безопасности Южной Кореи Ким Тэ Хё. При этом, по его словам, вероятность того, что испытание пройдёт в ближайшие день или два, остаётся небольшой.

Чиновник также предположил, что Ким Чен Ын ещё не определился с датой теста. «Власти Северной Кореи приближаются к финальной стадии подготовки к ядерным испытаниям желаемого масштаба и качества», — добавил он.

В последний раз КНДР провела ядерные испытания в 2017 году, после чего объявила о добровольном моратории, который действует до сих пор. Вместе с тем в марте она отказалась приостанавливать запуски межконтинентальных баллистических ракет большой дальности «Хвасон-17», напоминает издание.

Спутниковые фотографии выявили признаки того, что Пхеньян готовит подземный полигон. Иностранные официальные лица уже несколько недель предупреждают, что вскоре может произойти испытание ядерного оружия, а некоторые наблюдатели предсказывали, что оно будет проведено во время пятидневного азиатского турне Байдена, которое уже завершилось, обращает внимание The Times.

Накануне в Токио американский президент встретился с другими участниками Четырёхстороннего диалога по безопасности (QUAD) — премьер-министрами Австралии, Индии и Японии. Они коллективно осудили Северную Корею за «дестабилизирующие разработку и запуски баллистических ракет», а также «нарушение резолюции Совбеза ООН».

Министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп и его американский коллега Ллойд Остин пообещали конкретный ответ на новую «провокацию» Пхеньяна. Они договорились разместить в регионе «стратегические средства вооружённой борьбы», которые могут включать авианосцы и бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, заключает The Times.