 

Раскрыт механизм формирования медных зубов у морских червей

26.05.2022, 1:28, Разное
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Американские ученые в результате новой исследовательской работы выяснили, что морские черви используют особый фермент, чтобы формировать свои зубы путем извлечения меди из окружающей среды. До недавнего времени белок был неизвестен науке.

Специалисты рассказали, что получить такие композитные материалы, которые выращивают черви, сложно в лабораторных условиях, ведь потребуется много сил, времени, узкоспециализированное оборудование и проведение сложных химических реакций.

По мнению ученых, фермент можно использовать для создания уникальных материалов, которые принесут промышленности огромную пользу.



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