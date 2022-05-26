Мнение: Бытовой шовинизм?

29 мая 2021 года под Новосибирском погиб 19-летний Векил Абдуллаев, гражданин России, азербайджанец по национальности.

В него неумышленно выстрелил старший лейтенант полиции, сотрудник ГИБДД.

Выстрелил после погони и задержания.

Но после гибели Абдуллаева в тюремных камерах оказались его друзья. Руслан Курбанов и Ильчин Исмаилов. Их обвинили в применении насилия в отношении старшего лейтенанта Александра Гусева.

Это было очень странное обвинение. Дело в том, что законное требование полиции остановить автомобиль не выполнил Векил, который был за рулем,

Курбанов, как видно на записях, которые есть у следствия, не особенно и сопротивлялся полицейским, наоборот — поджидал их возле «Тойоты». Исмаилов и вовсе не приближался к полицейским, вел съемку на телефон. Да, он действительно оскорбил сотрудника при исполнении, когда сразу после рокового выстрела крикнул: «Ты шмальнул в него, дура!». И, выходит, что именно за этот выкрик его и отправили в СИЗО.

Суд приговорил Исмаилова к 1 году 5 месяцам лишения свободы, а Курбанова – к 4 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.



Скриншот из видео с места событий

Сегодня стало известно, что уголовное дело в отношении старшего лейтенанта Александра Гусева закрыто.

«… уголовное дело в отношении сотрудника ДПС ГИБДД Отдела МВД России по Мошковскому району Новосибирской области, осуществлявшего преследование автомобиля, в салоне которого в качестве пассажиров находились Руслан Курбанов и Илькин Исмаилов, в настоящее время в связи с отсутствием в его деянии состава преступления прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, его действия признаны законными» (отсюда).

Полное оправдание полицейского Александра Гусева чревато очень серьезными последствиями. Опасаюсь резкого роста количества ликвидаций при задержании. И не только террористов, убийц, грабителей, насильников…. Но и хулиганов, воришек, мошенников… Зачем заморачиваться расследованиями и судами, когда можно написать в рапорте, что подозреваемый оказал сопротивление, напал на сотрудника и вынудил применить оружие на поражение.

Под формулировку «оказал сопротивление и напал на сотрудника» можно подогнать абсолютно любого россиянина. Так или не так?

В общем, мое твердое оценочное суждение – это шовинизм. Самый настоящий шовинизм. Бытовой или обыкновенный. В этом очень просто убедиться, если представить, как бы развивались события, если бы застреливший оказался азербайджанцем по национальности, а погибший и его друзья – русскими.

На снимках:

Свадьба Ильчина Исмаилова, который оскорбил полицейского выкриком «Ты шмальнул в него, дура!». Сзади погибший Вакил Абдуллаев, его мама и тетя. Фотография отсюда

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