Нейл-арт на ногах: тренды на любой вкус, которые помогут украсить пальчики этим летом

Летом мы носим открытую обувь, и наши ноги оказываются в центре внимания, Поэтому они нуждаются в хорошем уходе и регулярном педикюре. С помощью нейл-арта вы придадите ногам еще больше красоты. Яркие и ухоженные ногти с рисунками выглядят привлекательно и эффектно. В статье мы приведем несколько идей модного нейл-арта на ногах. Здесь вы найдете тренды на любой вкус.

Штрихи, точки и летние тона

Используйте для педикюра летние тона: голубой, белый, желтый, оранжевый, лиловый. Покрасьте ногти в разные цвета и украсьте один или несколько из них рисунком в виде штрихов и точек. Он может быть как черным, так и цветным.

Нюдовые оттенки и стразы

Нюдовые оттенки всегда остаются в моде. Они сочетаются с любым декором. Вы можете создать полоску из стразов на бежевом фоне. Такой нейл-арт смотрится очень элегантно, но он требует безупречного состояния ногтей.

Блестящий градиент

Блестящий нейл-арт подходит не только для праздников, но и для повседневной жизни. Вы можете создать такой дизайн самостоятельно.

Нанесите на ногти ног однотонный лак. Добавьте к нему немного тонких блесток с помощью кисти или губки. Распределите их от лунки до кончика ногтя.

Животные принты

Животные принты остаются популярными этим летом. Но использовать леопардовый дизайн следует умеренно, чтобы ногти на ногах не выглядели слишком пестрыми.

Вы можете использовать животные принты для дизайна одного из ногтей или создания полоски на ногтевой пластине. Леопардовый дизайн хорошо сочетается с белыми, бежевыми, красными и черными оттенками.

Двухцветные ногти

Двухцветный дизайн выглядит лаконично и нарядно. Чтобы его создать, выберите два контрастных, но хорошо сочетающихся между собой цвета. Разделите их блестящей полоской. Для ее создания вы можете использовать наклейку вместо лака.

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Минималистичный дизайн

Если вы любите стиль минимализм, то используйте лаки нейтральных и пастельных оттенков. Создайте на неярком фоне простой и лаконичный рисунок в виде штрихов.

Вы также можете выбрать еще более минималистичный вариант и покрасить ногти в разные цвета, не нанося на них рисунок.

Зеркальный эффект

Зеркальные ногти выглядят празднично и нарядно. Для их создания используется гель-лак любого цвета и специальная пудра, создающая эффект сияния. Такой педикюр красиво смотрится на крупных и немного удлиненных ногтях. Желательно сочетать его с аналогичным маникюром.

Тропические мотивы

Дизайн в виде тропических растений и ярких цветов отлично подходит для летнего нейл-арта. Он довольно сложен, поэтому его создание лучше доверить специалисту. Рисунок в виде экзотических растений красиво смотрится на черном, желтом или оливковом фоне.

Френч на ногах

Френч подходит не только для рук, но и для ног. Если вы используете классический вариант французского педикюра, то сначала покрасьте ногти в нюдовый оттенок. Затем с помощью трафарета создайте белый “полумесяц” на кончике ногтевой пластины.

Вы можете разнообразить это вариант, покрасив кончик ногтя в яркий цвет или создав рисунок на нюдовом фоне.

Заключение

Многих женщин интересует, должен ли педикюр полностью совпадать с маникюром по цвету и рисунку. Современная мода допускает, что дизайн ногтей на руках и ногах может отличаться. Однако желательно придерживаться одинаковой цветовой гаммы. Например, если вы сделали красный маникюр, то для педикюра следует выбрать бордовый или коралловый оттенок.

Кроме этого, вы можете сделать маникюр в нюдовых или белых тонах. Они сочетаются с любым цветом педикюра. В этом случае вы можете позволить себе самые смелые рисунки и яркие тона лака на ногтях ног.