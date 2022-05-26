Сим-карты с российским кодом +7 начали официально продавать в Херсоне

В Херсонской области впервые начали официально продавать сим-карты с кодом РФ +7, сообщил пресс-секретарь военно-гражданской администрации региона Сергей Мороз.

Мороз сообщил, что «25 мая в Херсоне проходит продажа российских сим-карт». Один из российских сотовых операторов впервые начал продажу. При этом не уточняется, о каком операторе идет речь, передает ТАСС.

Напомним, власти Херсонской области заявили о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что Херсонская область до конца года полностью перейдет на российское законодательство.

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