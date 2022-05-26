Зеленский раскритиковал Киссинджера

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, призвавший Запад заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией, находится как будто в 1938 году, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский заявил, что Киссинджер «выныривает из глубокого прошлого» и «говорит, что якобы нужно отдать РФ кусок Украины». «Чтобы якобы не было отчуждения РФ от Европы», – приводит слова украинского президента ТАСС.

По словам Зеленского, «такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938-й», и он думает, что «говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене». Зеленский посетовал, что «начали появляться и симптоматические редакционные статьи в некоторых западных СМИ» с призывами к Киеву «принять так называемые тяжелые компромиссы, отдав территорию в обмен на мир». Украине нужно добиться того, чтобы ее интересы не перекрывались чужими, сообщил Зеленский.

Напомним, Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести РФ поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров.

—