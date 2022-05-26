Захарова указала на массовый исход с ключевых постов в Белом доме

Администрации Джо Байдена не хватает людей, наблюдается массовый исход с ключевых постов в Белом доме, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова заявила, что «в этой администрации президента США массово не хватает людей на своих местах». Она подчеркнула, что к РФ «это не имеет отношения», в Белом доме «что-то пошло не так», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

Как отметила Захарова, «такой массовый исход характерен» для американских администраций, «когда заканчивается третий год» президентства и «начинается четвертый». «И вот уже народ побежал, а здесь и половины срока не прошло, только треть, а никого и нет на своих местах по ключевым позициям», – сказала она, отметив, что отсутствуют люди, которые составляли основу повестки администрации Байдена, без них «повестку реализовать некому».

Захарова также сообщила, что Москва разрабатывает комплекс ответных мер на санкции США. Сейчас их необходимо согласовать «со всеми, кто на своем участке отвечает за эти вопросы», но «уже есть первое понимание».

Напомним, Джен Псаки в мае ушла с поста пресс-секретаря Белого дома и будет работать на телеканале MSNBC, где станет ведущей нового шоу. Кроме того, в мае на работу в Белый дом перевели пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

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