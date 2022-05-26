Найдены причины агрессии в интернете
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Недавно в результате новой исследовательской работы эксперты из Российской Федерации выяснили, что влияние генетических факторов на агрессивное поведение людей в социальных сетях все же прослеживается.
Для изучения проблемы специалисты воспользовались собственной психодиагностической методикой, а также исследовали результаты молекулярно-генетичечкого анализа. Выводы оказались весьма интересными.
Оказывается у людей, которые ведут себя наиболее агрессивно в социальных сетях, есть определенный набор генов, который влияет на это. Также исследователи заметили, что пользователи, переходящие в соцсети исключительно для развлечений и совершения покупок, менее подвержены влиянию контекста информации.
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