 

Найдены причины агрессии в интернете

26.05.2022, 0:05, Разное
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Недавно в результате новой исследовательской работы эксперты из Российской Федерации выяснили, что влияние генетических факторов на агрессивное поведение людей в социальных сетях все же прослеживается.

Для изучения проблемы специалисты воспользовались собственной психодиагностической методикой, а также исследовали результаты молекулярно-генетичечкого анализа. Выводы оказались весьма интересными.

Оказывается у людей, которые ведут себя наиболее агрессивно в социальных сетях, есть определенный набор генов, который влияет на это. Также исследователи заметили, что пользователи, переходящие в соцсети исключительно для развлечений и совершения покупок, менее подвержены влиянию контекста информации.



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