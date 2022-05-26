 

Мнение: Изгнание…

26.05.2022, 0:00, Разное
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Рашкин убил лося. Госдума убила карьеру Рашкина в КПРФ. Выходит, что отомстил лось?

22 апреля суд в Саратовской области назначил Валерию Рашкину три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года по ч. 2 ст. 258 УК (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору). 23 мая вынесено решение об отказе в удовлетворении  апелляционной жалобы осужденного.

Госдума не могла не лишить мандата депутата от КПРФ Валерия Рашкина. За проголосовали 337 депутатов, против 58.

Рашкин был депутатом Госдумы с третьего по восьмой созыв. Мог бы и дальше омандачиваться, мог бы и Зюганова заменить, но вон как оно обернулось….

На снимке: Валерий Рашкин на охоте. Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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