Мнение: Книга – в Шоколаднице! Сегодня!!

Жду всех, кто хотел бы получить книгу “Страна утраченной эмпатии” из рук автора с автографом автора!!

Жду вас, дорогие будущие читатели, в кафе Шоколадница возле м. Китайгород, на углу улицы Маросейка и Лубянского проезда. Начало – в 18 ч, а окончание – где-то после 20 ч.

Итак, СРЕДА со СТРАНОЙ УТРАЧЕННОЙ ЭМПАТИИ, автор в Шоколаднице на Китайгороде с книжками с 18 до 20 ч, 25 мая 2022 года, готов подписать свое творение для всех желающих!

Если все-таки потеряетесь – звоните по тел. +7915-823-13-25, Алексей. Если ж вы не в Москве или даже за границей – шлите заказ в личку или на почту [email protected] Всё вышлю в лучшем виде!

По традиции – отзывы читателей из Фейсбука и соцсетей:

Алексей Мельников, психотерапевт, ФБ, из его подборки (почему-то)

“ТОП 10 ностальгических книг, пропитанные ароматом 1990-х”

Новинка от популярного блогера Алексея Рощина. Империя СССР рухнула 30 лет назад. Но она успела навсегда изменить общество. Как советская психология формировала сознание людей, как они адаптировались к новым реалиям и как живут сейчас? Автор провел масштабное социологическое исследование, в котором попытался выяснить, удалось ли обществу создать «нового» человека”.