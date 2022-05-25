Бузова — новый Лев Толстой – Личное мнение

Бузова сравнила себя со Львом Толстым. Этого я ей простить никак не могу.



Столпы современной русской культуры. Фото: Соцсети

Всё прощу, а вот претензии на звание большого писателя — нет. Извините.

Чтобы вы понимали всю степень моего возмущения, пожалуй, процитирую:

Да я могу раскрыть любую тему. Я много лет была главным редактором журнала “Дом-2”, у меня три года была колонка в “Русском пионере”. Я затрагивала очень серьезные темы: хейт, буллинг. И в конце концов, у меня есть пять книг… У меня очень красивый слог, когда я пишу. Вы можете даже обратить внимание по моим постам. Я люблю прям писать. У меня такой стиль а-ля Толстой. У меня много деепричастных оборотов, запятых, очень длинная мысль, которая начинается и заканчивается только в самом конце.

Ну, вы поняли, да?

Бузова видит себя Львом Толстым 21 века, а свою каляки-маляки в журнале «Дом 2» бесценным вкладом в кладезь русской и, не побоюсь этого слова, мировой словесности.

У неё «очень красивый слог», понимаете? Любит «прям писать», вот прям любит, считая обилие деепричастных оборотов, запятых и длину мысли (не знаю, что она под этим понимает) неоспоримыми показателями своего писательского мастерства.

Я когда это её словесное недержание прочитала, на минуту онемела: у меня слова кончились.

Нет, я, конечно, верю в то, что люди меняются. Не стоит призывать человека к ответу за то, что он там вытворил или ляпнул 10 лет назад, если те действия и заявления были в рамках закона.

Вот Бузову возьмём.

С одной стороны, клеймить гОленьку «Домом 2», припоминая ей образ не самой умной, мягко говоря, блондинки, не стоит.

Но с другой, она ведь ничуть не изменилась: как гнала пургу — так и гонит. Только постарела, подурнела, а так — всё то же самое: даже волосня пришитая болтается.



Красивый слог, осмысленный взгляд, длинная мысль, опухший визаж. Фото: Соцсети

Певица из гОленьки — как из дрожжевого теста пуля. Писательница — ещё хуже. Да и телеведущая из неё — крайне косноязычная. Сама же заявляет: «Пишу я намного лучше, чем говорю».

За двадцать лет балабольства на трухлявом бревне даже языком складно чесать не научилась, а всё туда же: в Львы Толстые намылилась.

В связи с этим вопрос: Оля, перестали ли вы пить не кофе по утрам?

Вообще, грустно всё это, очень грустно.

От русской культуры остался корнишон да маленько с Бузовой и Малаховым во главе.

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