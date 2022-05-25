Сербия выразила уверенность в получении газа из РФ по «честной цене»

Россия всегда назначала «честную цену» на газ, Сербия рассчитывает на большие объемы поставок, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

Вучич отметил, что «на рынке цена газа была бы с учетом транспорта и посредников 1,2–1,3 тысячи долларов за тысячу кубических метров», это «огромная цена». Однако от «российских партнеров всегда была честная цена, всегда было надежное снабжение», хотя «относительной проблемой были объемы», сказал он. «Думаю, по объемам в этот раз решим, и я надеюсь на это», – приводит его сова РИА «Новости».

Также он «хочет обозначить в возможном разговоре с президентом Путиным», что Сербия договорилась с руководством Венгрии о размещении в одном из ее хранилищ 500 млн кубометров газа. Кроме того, в разговоре с президентом России, вероятно, будут обсуждаться Украина, двусторонние отношения, «многие совместные проекты от РЖД до Беовоз», сказал Вучич, выразив уверенность, что «будет корректный и хороший разговор».

Напомним, Вучич заявил, что Белград не может на данный момент вводить санкции в отношении Москвы. «Что будет в будущем – я не знаю, что принесет эта жизнь, и как все будет выглядеть. Я не из тех, кто клянется и после не выполняет этого», – сказал он.

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