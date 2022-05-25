ZDF – Германия обещает вместе с Польшей позаботиться об оружии для Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пообещала, что немецкое правительство продолжит работать с Польшей и другими странами над дальнейшими поставками оружия, боеприпасов и тяжёлой техники на Украину, пишет телеканал ZDF. На встрече с польским коллегой Бербок также подчеркнула, что Германия укрепляет восточный фланг НАТО военными в странах Балтии и зенитными ракетами в Словакии.



AP

В связи с продолжающейся критикой недостаточно решительной поддержки Украины со стороны правительства Германии министр иностранных дел Анналена Бербок подчеркнула готовность правительства в Берлине продолжать поставки оружия, пишет немецкий телеканал ZDF.

Германия работает вместе с Польшей и другими международными партнёрами, чтобы «продолжать поставлять больше оружия, боеприпасов и тяжёлой техники», сказала политик зелёных после встречи со своим польским коллегой Збигневом Рау в Берлине. В то же время она подчеркнула: «Мы укрепляем восточный фланг НАТО немецкими солдатами и материалами в странах Балтии, а также зенитными ракетами в Словакии».

По словам Бербок, она знает, как Польша смотрит на Украину с начала военной спецоперации РФ на Украине и на то, «как мы действуем как правительство Германии и что мы делаем вместе, чтобы поддержать Украину». Обращаясь к Рау, министр иностранных дел Германии также отметила: «Вы сами подаёте хороший пример». Готовность помочь, с которой Польша уже несколько месяцев заботится о беженцах с Украины, её «глубоко впечатляет», заявила Бербок.

Как напоминает ZDF, Рау резко критиковал отношение Германии к РФ в прошлом и говорил о «провале восточной политики Германии». При этом он упомянул такие энергетические проекты, как газопровод «Северный поток — 2» между Россией и Германией через Балтийское море, который уже остановлен правительством Германии.

Немецкая сторона была заинтересована в получении конкурентных преимуществ для немецкой экономики за счёт доступа к более дешёвой энергии. Польша «несколько раз предупреждала, что не следует проводить политику в отношении России, выдавая желаемое за действительное», критикует Рау. По его словам, тот факт, что Германия не прислушалась к предупреждениям, глубоко разочаровал Польшу.

Рау напомнил, что в 2008 году Германия заблокировала расширение НАТО за счёт присоединения Украины. «Сегодня украинский народ платит самую высокую цену за прошлое», — подчеркнул он.

В то же время министр иностранных дел Польши призвал правительство Германии взять на себя ведущую роль в построении системы безопасности и обороны в Европе. Германия несёт здесь особую ответственность. Система безопасности должна быть направлена на то, чтобы остановить Россию и поддержать Украину в её борьбе против России. В то же время Рау призвал правительство Германии поддержать заявку Украины на получение статуса кандидата в члены ЕС. По его словам, альтернативы этому нет, потому что в противном случае Германия значительно потеряет в авторитете, заключает немецкий телеканал ZDF.