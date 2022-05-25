Госдеп призвал не отключать Россию от интернета

Вашингтон призывает «вовлеченных игроков по всему миру» не отключать Россию от интернета, сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Прайс заявил, что, по мнению США, информация должна «продолжать поступать» в Россию, а интернет – «оставаться свободным и открытым внутри самой России». При этом он подчеркнул, что Вашингтон предпринимает все возможные усилия для поддержки журналистов и их организации в РФ вне зависимости от того, находятся ли те сейчас в стране или за ее пределами, передает РИА «Новости».

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