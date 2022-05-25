Госдеп призвал не отключать Россию от интернета
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Вашингтон призывает «вовлеченных игроков по всему миру» не отключать Россию от интернета, сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Прайс заявил, что, по мнению США, информация должна «продолжать поступать» в Россию, а интернет – «оставаться свободным и открытым внутри самой России». При этом он подчеркнул, что Вашингтон предпринимает все возможные усилия для поддержки журналистов и их организации в РФ вне зависимости от того, находятся ли те сейчас в стране или за ее пределами, передает РИА «Новости».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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