Мнение: Газовая капитуляция, нефтяной суицид и сырьевой бум

1. Новости с газовых фронтов отдалённо напоминают события Второй мировой войны. Германия и Италия капитулировали, официально разрешив своим компаниям платить за газ в рублях. Вместе с бывшими фашистами сдался и Еврорейх в целом, поскольку руководство Евросоюза также одобрило оплату в рублях вместо евро:

https://rg.ru/2022/05/21/reuters-vlasti-germanii-i-italii-razreshili-kompaniiam-otkryt-rublevye-scheta-dlia-pokupki-gaza.html

Венгрия и не входящая в ЕС Сербия объявили о согласии на газорубль во всеуслышание и сразу. Словакия, Австрия, Франция и Македония сделали это по-тихому. Также накануне на газорубль открыто перешла Греция:

https://www.kommersant.ru/doc/5367185

В результате, как видно по заглавной карте, в зоне газорубля оказался здоровый кусок Европы – почти все основные покупатели. Кое-кто ещё решается, что ему важнее — своя экономика или одобрение США.

Что касается тех, кто открыто выступил против и кому за это уже отключили газ, то это либо страны с традиционно русофобскими режимами (Польша и Эстония), либо те, кому не повезло и где эти вредительские режимы были инсталлированы американцами сравнительно недавно (Чехия, Финляндия и Болгария).

Впрочем, даже в Поясе обиженных уже началось брожение. Болгары не понимают, почему они должны страдать без российского газа, когда основные страны ЕС преспокойно перешли на газорубль:

https://lenta.ru/news/2022/05/24/rubl_gaz/

Министр энергетики Болгарии Александр Николов рассказал, что власти страны задумались о поспешности решения отказаться платить за российский газ в рублях, сообщает телеканал BTV.

Он подчеркнул, что раз Германия и Италия открывают счета в российской национальной валюте, то и другим странам нет смысла упираться в данном вопросе. По его мнению, в отказе от расчетов в рублях нет никакой необходимости.

2. В то время, как американские дипломаты призывают страны ЕС к нефтяному эмбарго в отношении России, американские аналитики, наоборот, открыто хвалят тех, кто отказался от экономического самоубийства:

https://lenta.ru/news/2022/05/09/nefftt/

Аналитик Bloomberg Джулиан Ли назвал планы западных стран по отказу от нефти из России экономическим суицидом. Его статья опубликована на сайте издания.

В частности, Ли обратил внимание на позицию Венгрии, Словакии и Хорватии, которые выступили против отказа от российской нефти в ближайшие полгода. Он пояснил, что нефтеперерабатывающие заводы там построены специально для переработки сырья из России. Поиск альтернативных решений создаст для этих стран серьезные проблемы. При этом аналог нефти российской марки Urals получить возможно, однако стоить это будет дороже. По мнению автора, исключение из санкций Венгрии, Словакии и Хорватии поможет им сохранить конкурентоспособность и прибыль.

3. Запад начал прокси-войну с Россией в неудачное для него время. В мире в ближайшие два года будет продолжаться сырьевой бум, цены на энергию и прочее сырьё будут крайне высокими, а Россия является ключевым поставщиком важнейших видов сырья. Чем яростнее США с прихвостнями на нас нападают, тем выше цены на ресурсы, и тем больше Россия зарабатывает на экспорте:

https://ria.ru/20220426/tseny-1785602624.html

Цены на сырьевые товары будут находиться на исторически высоких уровнях до 2024 года из-за ситуации вокруг Украины, следует из доклада Всемирного банка (ВБ).

“Ситуация на Украине нанесла серьезный удар по товарным рынкам, изменив глобальные модели торговли, производства и потребления таким образом, что цены останутся на исторически высоком уровне до конца 2024 года”, – говорится в докладе. Причем в случае более затяжного конфликта или дополнительных антироссийских санкций цены могут оказаться еще выше и более волатильными.

Рост цен на энергоносители, как отмечается в докладе, за последние два года стал сильнейшим со времен нефтяного кризиса 1973 года. ВБ полагает, что цены на энергоносители вырастут более чем на 50% в 2022 году, а затем снизятся в 2023 и 2024 годах. Стоимость нефти марки Brent, как ожидается, составит в среднем 100 долларов за баррель в 2022 году, а в 2023 году средняя стоимость снизится до 92 долларов. Цены на природный газ подскочат в текущем году в два раза, а на уголь – на 80%.

ВБ ожидает, что цены на неэнергетические товары вырастут примерно на 20% в 2022 году. При этом наибольший рост будет отмечен среди товаров, ключевыми экспортерами которых являются Россия и Украина. В частности цены на пшеницу могут вырасти в этом году на 40%, достигнув рекордно высокого уровня. Рост цен на удобрения может привести к уменьшению их использования, что, в свою очередь, приведет к снижению урожайности некоторых сельскохозяйственных культур. В 2023 году цены, хоть и останутся высокими, но могут немного снизиться, так как, вероятно, увеличатся поставки из Аргентины, Бразилии и США.

Металлы подорожают в 2022 году примерно на 16% и немного снизятся в 2023 году. В частности стоимость никеля и алюминия поднимется на 52% и 38% соответственно, что “отражает огромную роль России как поставщика на этих рынках”.