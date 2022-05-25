 

В Сети опубликовали независимые рендеры нового кроссовера Honda Pilot

25.05.2022, 21:24, Разное
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Японский автомобильный гигант Honda в ближайшее время выпустит новую модель кроссовера под названием Honda Pilot.

В Сети уже опубликовали первые шпионские снимки транспортного средства, которое удалось обнаружить в ходе тестовых испытаний. Однако тщательно рассмотреть автомобиль крайне проблематично из-за плотного защитного камуфляжа. Эксперты констатировали сходства обновленной модели Pilot с популярным кроссовером Aсura MDX. Здесь применили стильную головную оптику и видоизмененную решетку радиатора.

Кроме того, задняя часть кузова автомобиля практически полностью представлена на рендерах, повторяющих вид живых снимков. Под капотом кроссовера установят 3,5-литровый бензиновый двигатель с отдачей 290 л.с.



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