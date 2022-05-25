 

Мнение: Упрощенное получение российского паспорта для Херсона и Запорожье

25.05.2022, 21:05, Разное
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1. Сегодня Путин упростил получение российского паспорта для жителей Херсонской и Запорожской областей. В Крыму уже предложили открыть паспортные пункты для ускоренной выдачи. Ранее называлась цифра в 70% населения обеих областей, которые могут получить паспорта.
2. Само собой, после паспортизации и экономической интеграции, встанет вопрос о вступлении в состав России. ВГА обеих областей уже заявляют, что планов создавать ХНР и ЗНР нет – есть планы интегрироваться в состав России. В Кремле ранее заявляли, что это должны решать местные через референдум.
3. Другие области также могут быть подключены к программе после внесения дополнительных изменений в данный закон.

Источник: Colonel Cassad



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