Мнение: Упрощенное получение российского паспорта для Херсона и Запорожье

1. Сегодня Путин упростил получение российского паспорта для жителей Херсонской и Запорожской областей. В Крыму уже предложили открыть паспортные пункты для ускоренной выдачи. Ранее называлась цифра в 70% населения обеих областей, которые могут получить паспорта.

2. Само собой, после паспортизации и экономической интеграции, встанет вопрос о вступлении в состав России. ВГА обеих областей уже заявляют, что планов создавать ХНР и ЗНР нет – есть планы интегрироваться в состав России. В Кремле ранее заявляли, что это должны решать местные через референдум.

3. Другие области также могут быть подключены к программе после внесения дополнительных изменений в данный закон.

—