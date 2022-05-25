 

Путин назвал блестящей работу десантников в ходе спецоперации

25.05.2022, 20:55, Новости дня
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Российские десантники в ходе спецоперации на Украине проявляют себя блестяще, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка.

«Десантники работают блестяще, но без пехоты невозможно, все успехи закрепляет пехота», – цитирует Путина ТАСС.

Глава государства пообщался с лечащимися в госпитале после ранений военнослужащими, он поговорил с военными об их здоровье и службе.

У некоторых президент спросил, планируют ли те служить дальше, и получил утвердительные ответы. Один из военнослужащих на вопрос о том, как настроение у них, сказал, что «позитивное, все настроены работать».

«Когда выпишусь, вернусь товарищам помогать, там остались у меня», – добавил другой военный.

«Не спеши, спешить не надо», – сказал ему Путин.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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