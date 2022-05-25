 

В Венгрии решили ввести дополнительные налоги для укрепления армии

25.05.2022, 20:55, Новости дня
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Венгрия введет дополнительные налоги на сверхприбыль для крупных компаний, средства пойдут на укрепление армии и уменьшение суммы счетов для населения, сообщил премьер-министр республики Виктор Орбан.

«Мы обяжем банки, телекоммуникационные компании, крупные торговые сети, страховщиков, энергетические фирмы и авиаперевозчиков перечислять большую часть их сверхприбыли в специальные государственные фонды», – цитирует ТАСС Орбана.

Премьер пояснил, что средства из одного фонда пойдут на финансирование армии, тогда как из другого фонда будут выделяться субсидии на оплату счетов граждан. По его словам, меры будут применяться в 2022–2023 годах.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении чрезвычайного положения в Венгрии из-за Украины.

Газета ВЗГЛЯД предположила, что на самом деле стало мотивом введения режима ЧП в Венгрии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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