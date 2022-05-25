 

Кулеба: У Киева нет предварительных условий для возобновления переговоров с Россией

25.05.2022, 20:55, Новости дня
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Украинская сторона не имеет «предварительных условий» для возобновления переговоров с российской стороной, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, украинским переговорщикам тяжело садиться за стол переговоров с Россией, но они готовы «контролировать свои эмоции», если это «поможет принести мир и восстановить территориальную целостность страны».

«У нас нет каких-либо предварительных условий для возобновления дипломатических переговоров с Россией», – сказал Кулеба на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, передает РИА «Новости».

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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