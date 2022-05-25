Что делать, если у волос жирные корни и сухие кончики: рабочие способы, которые помогут восстановить равновесие

У некоторых людей жирные корни волос сочетаются с сухими кончиками. Подобная комбинация считается проблемной. Она затрудняет уход за шевелюрой, так как подобрать подходящий продукт для таких прядей непросто. Как восстановить равновесие и сбалансировать жирность волос? В статье мы приведем несколько рабочих способов, которые помогут поддерживать красоту локонов комбинированного типа.

Причины проблемы

Комбинированные волосы становятся жирными около корней уже через 1-2 дня после мытья. При этом кончики прядей остаются сухими, легко ломаются и секутся. В результате верхняя часть волос выглядит сальной, а нижняя – тусклой и безжизненной.

Почему кожное сало неравномерно распределяется по длине волоса? Этому может быть несколько причин. В большинстве случаев такая проблема возникает после частых окрашиваний волос с использованием агрессивных химикатов.

Если вы никогда не красили шевелюру, то причина засаливания корней может заключаться в том, что у вас жирный тип кожи головы. При этом кончики волос пересыхают от внешних воздействий. Еще одной причиной появления жирных волос с сухими кончиками может стать слишком частое мытье головы.

Далее мы расскажем о способах борьбы с этой проблемой.

Тщательно расчесывайте волосы

Перед сном необходимо тщательно расчесывать волосы щеткой. Направляйте ее от корней до кончиков. Это поможет равномерно распределить жировую пленку по всей длине пряди.

Кроме этого, такая процедура стимулирует кровообращение в коже головы и помогает удалить из шевелюры остатки моющих и уходовых средств. Это позволяет получить здоровые и блестящие пряди, одновременно стирая границу сухих корней.

Успех этой техники во много зависит от типа щетки. Лучше всего использовать изделие из щетины кабана. Если вы избегаете материалов животного происхождения, то возьмите металлическую или деревянную щетку с закругленными шипами.

Обладательницы вьющихся волос могут массировать голову кончиками пальцев.

Используйте сухой шампунь

Людям с жирными корнями и сухими кончиками волос следует реже мыть голову. Чтобы избавиться от проблемы, увеличьте интервалы между мытьем. Если корни прядей становятся жирными, очищайте их сухим шампунем, избегая попадания этого средства на кончики.

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Периодически обрезайте кончики

Сухие кончики теряют способность к здоровому росту и удержанию влаги. Поэтому их необходимо периодически подрезать. Корректирующая стрижка способна творить чудеса. У вас будут отрастать крепкие и густые пряди.

Применяйте масла

Сухие кончики необходимо систематически обрабатывать увлажняющим маслом для волос. Нанесите несколько капель продукта на нижнюю треть прядей и распределите его, избегая попадания на область около корней. Это увлажнит кончики и сделает их блестящими.

Как мыть комбинированные волосы

Многие люди затрудняются с выбором шампуня для смешанного типа волос. В наши дни подходящие моющие средства можно встретить в продаже. Они содержат такие ингредиенты, как глина, глицин, витамин B6 и кокосовая вода. Но подобрать такое средство, которое работает именно на ваших прядях, можно только методом проб и ошибок.

Большое значение имеет не только выбор шампуня, но и способ мытья головы. Наносите шампунь только на прикорневую зону волос. Следите, чтобы он не попадал на кончики.

После того как вы очистите от жира корни волос, нанесите на концы прядей бальзам без сульфатов. Через 10 минут смойте его. Это поможет вам увлажнить кончики.

Заключение

Комбинированные волосы нуждаются в особом уходе. Корням прядей необходимо систематическое очищение, а кончикам – увлажнение. Ежедневное расчесывание также поможет вам выровнять распределение жира по всей длине шевелюры.