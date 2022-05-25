 

Афганские телеведущие осуждают приказ талибов закрывать женщинам лица в эфире

25.05.2022, 20:20, Разное
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Телеведущие в Афганистане не одобряют новые введённые талибами* стандарты, предписывающие всем женщинам при появлении в эфире закрывать лицо, кроме глаз. По их мнению, это один из показателей стремления новых властей нивелировать общественную и публичную роль женщин в стране, пишет CBS News.

Женщины, работающие ведущими на местных телеканалах в Афганистане, выразили своё разочарование в связи с новым постановлением «Талибана»* о том, что они должны закрывать свои лица в эфире. 

СОНЯ НИЯЗИ, ведущая телеканала TOLO: Если подобные указы издаются и навязываются женщинам, это означает, что женщины во всём Афганистане будут устраняться. Как мы наблюдаем сейчас — что женщины уже постепенно устраняются.  

Это постановление было принято через несколько дней после того, как талибы приказали женщинам закрывать лица в общественных местах, что говорит о возвращении к их прежним жёстким правилам и усилению ограничений. 

СОНЯ НИЯЗИ: Во время выпуска новостей ведущий должен чувствовать себя совершенно спокойно и расслабленно, чтобы передавать людям правдивую информацию. Сегодня мне впервые пришлось вести свою программу с закрытым лицом, и мне было совсем не комфортно. 

Большинство афганских женщин носят хиджаб по религиозным соображениям. Однако в городской местности, включая Кабул, многие из них не закрывают лица. Во время последнего правления талибов с 1996-го по 2001 год для всех женщин было обязательным носить голубую паранджу, полностью закрывающую всю фигуру.  
 
Представители «Талибана» утверждают, что это движение изменилось с тех пор, как в предыдущий раз было у власти. Однако за последние месяцы они ввели правила, ограничивающие передвижение женщин без сопровождения мужчин. Кроме того, ученицам старших классов до сих пор не разрешили вернуться в школы и колледжи. 

Дата выхода в эфир 23 мая 2022 года. 

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

 



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