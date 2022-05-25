 

Часть собрания Эрмитажа и Русского музея перевезут в Мариуполь

25.05.2022, 20:11, Разное
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Александр Беглов подписал распоряжение о передаче в оперативное управление Мариупольскому музею изобразительного искусства 300 картин из фондов Государственного Русского музея и Эрмитажа.

Проект будет реализован в рамках договора об установлении побратимских отношений между Санкт-Петербургом и Мариуполем, заключённого 24 мая 2022 года.

Война в Украине– У петербургских музеев большие запасники, непосредственно в залах экспонируется не более 5% всех фондов. Поэтому передача нескольких сотен картин – это не проблема. Но это позволит решить сразу несколько задач. Во-первых, жители Мариуполя смогут приобщиться к прекрасному. Во-вторых, такое пополнение местного музея будет способствовать росту туристического потока в город, – заявил Беглов.

Как стало известно, 200 картин предоставит Эрмитаж, а 100 будут переданы из коллекции Русского музея. Основу нового собрания мариупольского музея составят полотна российских художников XVIII-начала XX столетий, а также 15 картин голландских живописцев XVII века.

Также в ближайшее время к проекту присоединяться и другие петербургские учреждения культуры. К концу 2022 года планируется пополнить фонды музеев Мариуполя более чем 1000 экспонатов, а в местные библиотеки будет передано не менее 100 тысяч книг, газет и журналов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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