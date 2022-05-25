Мнение: Три сценария падения ВВП, несломленная Россия и акции в кредит

1. Профессор экономики Александр Скоробогатов разбирает различные сценарии падения ВВП России в этом году. Он находит как западные прогнозы, так и официальные российские чрезмерно пессимистичными:

https://skorobogatov.livejournal.com/109704.html

В начале весны были распространены апокалиптические прогнозы о долларе за тысячу рублей, гиперинфляции и спаде производства в десятки процентов. В новых прогнозах больше расчета и меньше прежних эмоций, и звучат они все менее тревожно. Посмотрим на один из них, предложенный экспертами Института переходных экономик Банка Финляндии на основе данных межотраслевого баланса нашей экономики и пересказанный РБК.

Они отдельно рассматривают эффекты сокращения импорта и экспорта на ВВП и рассматривают три сценария: текущее состояние; полное прекращение торговых отношений с Западом; полное прекращение торговли со всем миром.

При первом сценарии сокращение импорта будет нам стоить 4% ВВП, а сокращение экспорта – лишь 1% ВВП. (Правда, неизвестен суммарный эффект, т.к. эти два эффекта отчасти усиливают, отчасти погашают друг друга.)

Во втором сценарии эффекты составят, соответственно, 10% и 12%; в третьем – 18% и 25%.

Несколько соображений на этот счет:

А. Даже при самом худшем сценарии экономика едва ли обвалится больше, чем в 90-е гг. Тот спад был страшен, но он все же окончился восстановительным ростом и жизнь продолжается;

Б. Худший сценарий с полной остановкой торговли со всеми невозможен от слова совсем. Большинство стран мира продолжают с нами торговать и планируют это делать и дальше, а с некоторыми торговля выросла;

В. Полное прекращение торговли с Западом тоже выглядит крайне маловероятным, учитывая его зависимость от многих наших ресурсных и других товаров. Но, учитывая политику, можно допустить еще некоторое сокращение физических объемов экспорта, которое с лихвой компенсируется его подорожанием. На данный момент номинальный объем экспорта по ключевым статьям экспорта значительно вырос. Нельзя исключать, что даже с Западом экспорт по итогам года не сильно пострадает;

Г. С импортом та же история. Наиболее вероятным мне видится первый сценарий, т.е. продолжение того, что имеется сейчас с постепенной адаптацией экономики к новым реалиям;

Д. Насчет цен, как здесь разъяснялось, ориентиром может служить ставка ЦБ. Ее неуклонное понижение говорит о том, что и прогнозы инфляции постепенно пересматривают в сторону более спокойных значений.

Я уже говорил в начале апреля, что прогноз падения экономики на 7% видится мне излишне пессимистичным. Представленный же выше обзор дает основания ожидать, что падение ВВП может оказаться куда ниже этой цифры. Это расходится с прогнозами наших официальных структур. Возможно, они больше знают, а может просто повторяют за какими-то западными экспертами.

Стоит напомнить одно важно обстоятельство, которое не учитывают, когда рассуждают об ожидаемом снижении ВВП России: весьма вероятно, что ещё до конца года наша страна прирастёт целым рядом новых территорий. За счёт их присоединения мы сможем сгладить минус – а то и выйти в плюс по общему размеру экономики.

2. В общем, уже не так важно, насколько именно упадёт ВВП России в текущем году: на 5%, на 7%, на 10% или вообще не упадёт. Главное, что Россия показала, что в экономической войне её не победить (тогда как по итогам этой войны общий экономический расклад должен существенно измениться в нашу пользу):

https://lenta.ru/news/2022/05/24/germ/

Немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) признало, что Западу так и не удалось сломить российскую экономику. Так, финансовая система России продолжает функционировать, а курс рубля по отношению к евро достиг рекордно высокого за последние семь лет значения.

В Германии отметили, что многие аналитики запада после начала спецоперации РФ прогнозировали полный обвал рубля и рецессию в стране, но их выводы оказались ошибочными.

Причиной такой ситуации издание назвало высокую готовность России к экономическому противостоянию. Так, в частности, Москва получает большие доходы от продаж нефти и газа. Евросоюз, в отличие от стран G7, обязавшихся отказаться от российского сырья, не может пойти на такой шаг. Также Россия компенсировала большую часть своих потерь по продажам благодаря Индии и Китаю.

3. Я снова читаю проповеди о вреде кредитов. На этот раз пишу про распространённую ситуацию, когда у обывателя есть кредит, но он при этом собирается покупать ценные бумаги. Цитирую из начала поста:



https://sponsr.ru/capitalism/15286/Luchshaya_investiciya__eto_kredit/

Банкиры не такие дураки, как представляется типовому любителю инвестиций. Это ларёк с шавермой банку открыть сложно: надо нанимать людей, возиться с арендой и готовкой, целое приключение для неповоротливых финансовых монстров. А вот пойти на биржу и купить там пару корзинок ценных бумаг банкам никто не мешает. У банков обычно даже есть целые отделы трейдеров, которые профессионально работают с акциями, облигациями и прочими фьючерсами-опционами.



Таким образом, идея взять в долг деньги у банка, чтобы купить на эти деньги акций, заведомо провальна. Если бы на акциях можно было заработать больше, чем на кредитах, банк не дал бы вам кредит, он просто пошёл бы и купил акции на бирже. Ну, серьёзно, неужели банкирам неизвестно, что вот такая-то ценная бумага (подставьте сами название) выросла за последние три года в пять раз? Известно. Но машины времени, чтобы перенестись на три года назад и купить нужную акцию, у банкиров нет. А какая из бумаг вырастет в пять раз в следующие три года, банкиры не знают.