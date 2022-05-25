На тестах замечен прототип мощного кроссовера Lamborghini Urus Evo

В Сети опубликовали шпионские снимки прототипа роскошного кроссовера Lamborghini Urus в модификации Evo.

Обновленный экземпляр имеет более агрессивный дизайн кузова, а также существенные доработки по техническим параметрам. Следует отметить, что модель Lamborghini Urus отмечает 4-летие с момента появления на рынке. Представленная новинка имеет модернизированную решетку радиатора, стильную головную оптику и видоизмененный капот.

Кроме того, изменения в кроссовере коснулись задней части кузова и крыльев. Предполагается, что новая модель оснащается 4-литровым турбированным двигателем, который выдает 641 л.с. мощности. Эксперты указали, что разгон до сотни на новой модели будет достигать 3,6 секунд.