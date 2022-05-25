 

Победителя конкурса на лучшее градостроительное решение проекта «Горская» объявят на ПМЭФ

25.05.2022, 20:00, Разное
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Заброшенная промышленная территория Горская может кардинально преобразиться в современный район с доступной инфраструктурой для малого и среднего бизнеса, IT-кластером и зоной отдыха за ближайшие три года. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал руководитель проекта «Горская» Олег Избяков.

Работа над реализацией проекта ведется уже год. За это время удалось подписать с городом соглашение о развитии, а также согласовать концепцию с Минстроем и Агентством стратегических инициатив. Более того был организован международный конкурс на разработку проекта.

Как отметил Олег Избяков, следующий шаг на пути к преобразованию Горской до 2025 года – согласование проекта от властей Санкт-Петербурга. Именно этот момент влияет на срок реализации.

«Поэтому очень рассчитываем на ПМЭФ, который состоится в ближайшие две недели, добиться окончательного согласования проекта у властей города», – пояснил спикер.

Итоги конкурса будут объявлены 16 июня на площадке ПМЭФ, куда может прийти любой желающий. Напомним, что в ноябре 2021 года «Мегалайн» объявил международный конкурс на разработку архитектурно-градостроительных предложений территории “Горская”.

«Уже в феврале 2022 года были определены три финалиста, в число которых, кстати, вошло несколько международных архитектурных бюро. Жюри рассмотрело 23 заявки от трех индивидуальных претендентов и 20 консорциумов из 16 стран мира. У нас есть три финалиста. В июне на ПМЭФ мы объявим победителя», – рассказывает генеральный директор ООО «Мегалайн» Геннадий Корупятник.

До конца текущего года планируется решить все вопросы с правами на земельные участки для «Горской». В течение следующего – выполнение всех проектных работ с последующим положительным заключением экспертизы.

«А в 2024-2025 году уже построить капитальные объекты и ввести их в эксплуатацию», – заявил Избяков.

План по развитию Горской уже получил поддержку на федеральном уровне. В частности, положительный отзыв о проекте «Мегалайна» дал президент РФ Владимир Путин. Возможность полной реализации проекта за три года полностью зависит от чиновников.



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