 

Мнение: Привычный бред сумасшедших

25.05.2022, 19:45, Разное
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Кстати, только что обнаружил: оказывается, на ФБ мой аккаунт ограничен! Причем – еще 3 мая, и на 50 дней! Дебилы из Фейсбука остаются в своем репертуаре. Так и пишут – на сегодня: “Публикации вашей группы будут показываться ниже в Ленте новостей на 37 дней”.

Непонятно – ниже чего, но само по себе ВНУШАИТ.

Решил глянуть, а за что. Оказалось – за комментарий, в котором узрели НЕНАВИСТЬ. Коммент такой:

“…то есть привычный бред сумасшедших. Все-таки да – россиян надо лечить электричеством, иначе никак”.

В общем, по мнению Цукерберга, лечение электричеством – это проявление ненависти.

Но я ставлю рекорды, однако, есть повод для гордости: у меня аккаунты, получается, ограничены одновременно и в ЖЖ, и в ФБ! И у Цукера, и у товарища майора! Завидный показатель объективности, не каждый может похвастать.

Источник: Размышления вольного социолога



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