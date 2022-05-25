 

Мнение: “У края бездны. Битва за Мариуполь”

25.05.2022, 19:40, Разное
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Трейлер фильма у "Края бездны. Битвы за Мариуполь" от Макса Фадеева. Фильм о штурме Мариуполя.
Что сказать, очень мощно. Выглядит как заявка на лучшую документалку по боям за Мариуполь. Такой уровень работы видел только у Шилова и Харченко в Сирии.

Желающие финансово помочь с работами по монтажу ленты, могут на канале автора https://t.me/RealdocProductions, который лично все это снимал с риском для жизни.

Источник: Colonel Cassad



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