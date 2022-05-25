 

Кадыров заявил, что российские войска вошли в Лисичанск

25.05.2022, 19:30, Новости дня
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Вооруженные силы РФ и военные из так называемых республик Донбасса вошли в города Северодонецк и Лисичанск в Донбассе, утверждает глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Уже в Северодонецк они почти зашли, и в Лисичанск зашли, несут потери шайтаны, паника у них, ну, так и должно быть», – сообщил Кадыров в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что в оперативное окружение был взят город Северодонецк. По его словам, в окружение попали населенные пункты Золотое и Горское.

Глава ДНР Денис Пушилин также заявил, что больше половины города Красный Лиман перешло под контроль военных Донецкой народной республики.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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