Кадыров заявил, что российские войска вошли в Лисичанск

Вооруженные силы РФ и военные из так называемых республик Донбасса вошли в города Северодонецк и Лисичанск в Донбассе , утверждает глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Уже в Северодонецк они почти зашли, и в Лисичанск зашли, несут потери шайтаны, паника у них, ну, так и должно быть», – сообщил Кадыров в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что в оперативное окружение был взят город Северодонецк. По его словам, в окружение попали населенные пункты Золотое и Горское.

Глава ДНР Денис Пушилин также заявил, что больше половины города Красный Лиман перешло под контроль военных Донецкой народной республики.

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