 

Кадыров посоветовал руководству Польши извиниться перед послом России

25.05.2022, 19:30, Новости дня
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Польскому руководству следует извиниться за допущение нападения на российского посла Сергея Андреева на 9 Мая, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«После Украины, если будет команда – мы в шесть секунд покажем вам, на что мы способны. Лучше заберите свое оружие и своих наемников и попросите извинения у нашего посла», – сказал Кадыров в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Напомним, посол РФ в Польше Сергей Андреев подвергся атаке во время попытки почтить в Варшаве память советских солдат. Его облили красным сиропом. Андреев допустил, что подготовка к нападению на него могла вестись при координации со спецслужбами Польши.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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