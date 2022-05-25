Кадыров посоветовал руководству Польши извиниться перед послом России
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Польскому руководству следует извиниться за допущение нападения на российского посла Сергея Андреева на 9 Мая, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«После Украины, если будет команда – мы в шесть секунд покажем вам, на что мы способны. Лучше заберите свое оружие и своих наемников и попросите извинения у нашего посла», – сказал Кадыров в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Напомним, посол РФ в Польше Сергей Андреев подвергся атаке во время попытки почтить в Варшаве память советских солдат. Его облили красным сиропом. Андреев допустил, что подготовка к нападению на него могла вестись при координации со спецслужбами Польши.
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