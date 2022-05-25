«Почта ЛНР» открыла пять новых отделений в Старобельском районе

В Старобельском районе открылись пять новых отделений «Почты ЛНР». Новые пункты связи появились в городе Старобельске, а также в селах Подгоровка, Шульгинка и Половинкино.

«Почта ЛНР» будет предоставлять жителям этих территорий все доступные услуги связи, в том числе они смогут получать и отправлять почтовую корреспонденцию, осуществлять денежные переводы, оформлять подписку, оплачивать коммунальные услуги, а также приобретать периодические издания и пополнять счет мобильного оператора «Лугаком», сообщило Министерство связи ЛНР на своем сайте.

Ранее «Почта ЛНР» ввела в обращение почтовые марки с гербами освобожденных регионов ЛНР.

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